di Vincenzo Carducci

ORVIETO - Ladri in azione in pieno centro storico a Orvieto. Nel mirino, presumibilmente nella notte tra mercoledì e giovedì, il laboratorio analisi Lab2000 che si trova in piazza Corsica, a due passi dall'ex tribunale e dietro la centralissima piazza del Popolo. I malviventi si sono tuttavia dovuti accontentare di poche decine di euro, ovvero il fondocassa lasciato in un portafoglio all'interno dell'ufficio, visto che i soldi degli incassi giornalieri erano già stati prelevati il giorno precedente. Ad accorgersi del furto è stato giovedì mattina intorno alle 7.45 un prelevatore che ha trovato una delle due porte di accesso, quella interna, aperta. Dentro tutti fogli sparsi sulla scrivania e per terra il portafogli vuoto. Su entrambi i portoni i segni della forzatura probabilmente fatta con un cacciavite. Il ladro, sfruttando anche la scarsa illuminazione in quella zona, è riuscito ad aprire il portone esterno che poi ha richiuso dietro di sè per agire quindi indisturbato una volta dentro il laboratorio. I titolari hanno già sporto denuncia ai carabinieri di Orvieto segnalando anche un particolare. Qualche giorno prima, infatti, sul portone esterno della struttura, che si affaccia proprio sulla strada, era comparsa una scritta che la notte del furto è apparsa anche all'ingresso di un parcheggio privato poco distante. Forse solo una coincidenza e semplicemente una ragazzata come potrebbe essere opera di uno sbandato isolato anche il furto stesso. Sull'episodio indagano i militari dell'Arma.

Venerd├Č 22 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:53



