Orvieto, l'ingegnere Andrea Stella alla Mc Laren: «Legame speciale con la Cronoscata della della Castellana»

Gli organizzatori orvietani della Cronoscalata della Castellana, giunta quest’anno alla 49esima edizione e finale di Trofeo Italiano Velocità Montagna, si congratulano con il concittadino Andrea Stella, “promosso” a Team Principal della McLaren F1, una delle scuderie più vincenti della storia della massima formula, per la quale già lavorava nel ruolo di Executive Director dopo la precedente lunga militanza in Ferrari.

Un anno fa l’ingegnere umbro fu ospite speciale alla presentazione della Castellana 2021, intervenendo in collegamento proprio dalla sede inglese della McLaren e rimarcando il legame con la gara e la propria città attraverso queste parole: «Mi fa veramente piacere essere vicino alla comunità della mia città e alla Castellana. Una gara con la quale ho un legame speciale: se oggi mi trovo qui nella sede McLaren e prima ho passato 15 anni in Ferrari in gran parte lo devo anche a quanto mi affascinava quando andavo a vederla da piccolo. Ribadisco il mio supporto personale all’evento e a chi continua a portarlo avanti. Un grande lavoro di squadra».

«Pur vivendo lontano da Orvieto - dichiarano da La Castellana - Andrea è sempre stato vicino alla nostra amata gara, che è anche ‘sua’ come di tutti gli orvietani, naturalmente. Ci fa immenso piacere la notizia del suo nuovo ruolo in uno dei team più importanti al mondo. Continueremo a seguirlo e a rimarcarne la professionalità, aspettando di rincontrarlo di nuovo in città, magari proprio nel contesto della Castellana. E gli auguriamo un amichevole ‘in bocca al lupo’ per le nuove sfide che dovrà affrontare».