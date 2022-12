Andrea Stella, neo Team principal della McLaren, festeggiato a Orvieto

«I team da battere anche nella prossima stagione di F1 sono ancora Ferrari, Red Bull e Mercedes, che al momento competono in una categoria diversa dalla nostra»: è quanto ha detto stamani Andrea Stella, il 51enne ingegnere orvietano, neo Team principal della McLaren, a margine del riconoscimento che il Comune di Orvieto gli ha conferito per la carriera sportiva. Rispondendo ad alcune domande, Stella ha detto di «attendersi una reazione molto forte della Mercedes, «anche se so - ha sottolineato - che in Ferrari sono molto contenti della nuova macchina e quindi avranno sicuramente un inizio competitivo». «Per noi in McLaren - ha aggiunto - mi attendo ancora un inizio difficile, ma sono ottimista per la seconda parte della stagione». «L'obiettivo più importante - ha detto Stella riferendosi anche al suo nuovo ruolo - è quello di fare una macchina veloce. In tal senso - ha detto ancora - è fondamentale definire gli obiettivi in maniera semplice, arrivandoci magari con delle soluzioni che possono essere anche molto complesse». «Abbiamo bisogno di recuperare un secondo, un secondo e mezzo sugli altri», ha spiegato parlando di tempi, evidenziando comunque che »anche gli altri continueranno a crescere e quindi noi siamo chiamati a crescere ancora più velocemente». «Noi - ha concluso Stella - dobbiamo comunque restare realisti, consapevoli che abbiamo delle limitazioni strutturali, ma abbiamo un team in salute finanziaria e questo ci permetterà di lavorare per cercare di avvicinarci ai top team».