L'ingegnere orvietano Andrea Stella è il nuovo Team Principal F1 di McLaren. I complimenti della città di Orvieto

Andrea Stella, ingenere orvietano da tempo in forza alla McLaren dopo una carriera sfolgorante in Ferrari, è da oggi il nuovo Team Principal F1 del team di Woking. Arrivato come ingegnere di pista al seguito di Fernando Alonso, il tecnico orvietano è stato nominato da Zak Brown come team principal, dopo l'uscita di Andreas Seidl che è approdato al Sauber Group.

«Mi sento privilegiato ad assumere il ruolo di Team Principal – ha commentato Stella – è una fase nuova dell’esperienza professionale che sto vivendo da anni nel team McLaren F1. Sono grato a Zak e agli azionisti per la loro fiducia, così come a tutti i miei colleghi e coloro che mi hanno supportato durante la mia carriera in Formula 1».

Per lui, e per la sua promozione, anche i complimenti della sindaca di Orvieto, Roberta Tardani: «Un italiano, un orvietano, è il nuovo numero uno della squadra di una delle più importanti scuderie automobilistiche del Mondo - scrive la prima cittadina sul suo profilo social - il riconoscimento per una importante carriera in pista a seguire i più grandi piloti degli ultimi anni. Complimenti e in bocca al lupo da tutta la città di Orvieto».

Stella è arrivato in McLaren nel 2015 insieme a Fernando Alonso, seguendo il pilota spagnolo dopo la sua uscita dalla Ferrari. Da ingegnere di pista è stato promosso al ruolo di responsabile delle operazioni in pista, per poi passare al ruolo di Performance Director e dal 2019 di Executive Director.

Andrea ha iniziato la sua carriera in Ferrari, dove è rimasto per quindici anni, ricoprendo l’incarico di Performance Engineer di Michael Schumacher e Kimi Raikkonen (2002-2008) per poi diventare ingegnere di pista dello stesso Raikkonen e di Fernando Alonso (2009-2015).