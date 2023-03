Orvieto. Incidente sulla A1, autotreno si ribalta lunghe code al traffico

Intorno alla mezzanotte di venerdi 24 marzo sull'Autostrada del Sole, poco prima del casello di Orvieto in direzione nord, si è verificato un incidente stradale tra due mezzi pesanti che, solo per fortuna, non ha avuto serie conseguenze per gli autisti.

Il conducente di un autoarticolato, che trasportava ortaggi, nel tentativo di evitare un pneumatico sulla carreggiata perso poco prima da un altro veicolo industriale, ha sbandato e, dopo aver urtato contro un autotreno che trasportava animali e successivamente abbattuto circa 100 metri di guardrail laterale, si è ribaltato nella scarpata adiacente.

Il conducente del mezzo ribaltato è rimasto incastrato all'interno della cabina ma senza riportare ferite gravi mentre l'altro è rimasto incolume.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118 e personale di Autostrade, la Polizia Stradale di Orvieto per gli accertamenti e per coordinare e garantire Ia sicurezza della viabilità e i vigili del fuoco di Orvieto che hanno dovuto operare per estrarre il conducente. Il traffico ha subito forti rallentamenti e si è formato un lungo incolonnamento.