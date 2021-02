Orvieto, incendio in un palazzo a Ciconia. Anziana donna ricoverata in ospedale

Un forte tonfo, del fumo, e poi le grida di una signora anziana dalla finestra del suo appartamento che stava andando a fuoco. E' quanto ha scosso all'improvviso il tranquillo sabato pomeriggio del 13 febbraio, in via degli Olmi, nel quartiere di Ciconia a Orvieto, a due passi dalla chiesa parrocchiale.

E' successo tutto in pochissimi minuti al 5° piano di un palazzo che si affaccia sulla centralissima via degli Olmi. Secondo quanto appreso le fiamme che hanno poi quasi distrutto l'appartamento dell'anziana donna - ma saranno i sopralluoghi dei Vigili del Fuoco a accertare l'esatta dinamica dei fatti - avrebbero avuto origine da una stufa a pellet. La donna, 87 anni, che vive con due nipoti che non erano presenti al momento dell'incendio, ha subito chiamato i Vigili del Fuoco di Orvieto e riuscendo ad arrivare a una finestra è rimasta lì, gridando in attesa del loro arrivo.

Due squadre dei Vigili del Fuoco, una pattuglia della Polizia e una ambulanza del 118, sono intervenute immediatamente. Secondo quanto appreso la prima preoccupazione dei Vigili del Fuoco è stata disporre la chiusura del gas in tutto il palazzo e in quello accanto, poi tutti gli abitanti dei sette piani del palazzo sono stati fatti evacuare. Intanto - rintracciati il figlio e i nipoti subito sono giunti sul posto - la autoscala dei Vigili del Fuoco metteva in salvo l'anziana donna grazie a una barella apposita che ha fatto scendere in sicurezza la signora fino all'ambulanza.

L'ottantasettenne si trova ora al "Santa Maria della Stella" per accertamenti; secondo quanto si apprende le condizioni dell'anziana donna non desterebbero particolare apprensione nei sanitari.

