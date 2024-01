Orvieto: nuova fontanella di acqua pubblica nei giardini di Ciconia

Una nuova fontanella di acqua trattata è stata installata nei giardini di via degli Aceri a Ciconia. L’impianto, co-finanziato da Auri Umbria e Comune di Orvieto e gestito da Asm Terni, eroga acqua naturale e frizzante refrigerata al prezzo di 5 centesimi per ogni litro e mezzo ed è munita sia di gettoniera che del lettore di chiavette e card ricaricabili. Dotata di un doppio sistema di erogazione, consente di riempire simultaneamente due bottiglie.

L'inaugurazione si è tenuta martedì alla presenza della sindaca e assessore all’Ambiente, Roberta Tardani, del direttore operazioni di Asm Terni, Stefano Tirinzi, dell’amministratore delegato del Servizio idrico integrato, Giuseppe Testa, del dirigente Asm, Giovanni Di Fabrizio, e del funzionario responsabile dell’Ufficio Ambiente del Comune di Orvieto, Roberto Sacco.

"Si tratta di un servizio da tempo atteso dagli abitanti del quartiere di Ciconia – ha detto la sindaca Tardani – che avevano richiesto l'installazione di un impianto più accessibile rispetto a quello già presente presso il Polo scolastico, ormai obsoleto, di cui stiamo valutando la dismissione. Abbiamo quindi scelto un luogo centrale e facilmente raggiungibile, ma soprattutto significativo per Ciconia perché vissuto da molti cittadini, giovani e famiglie e che sarà oggetto di altri interventi di riqualificazione così come del resto l’intero quartiere dove sono iniziati in questi settimana importanti lavori di messa in sicurezza e manutenzione della viabilità.

La nuova casa dell'acqua – ha proseguito Tardani – rappresenta un altrettanto importante investimento sul fronte della tutela dell’ambiente e del contenimento dei rifiuti e con il doppio sistema di erogazione, che sarà introdotto anche per gli altri impianti presenti in città a partire da quello di Piazza Cahen, consentirà anche di ridurre i tempi e le file. La prossima installazione, sempre in collaborazione con Auri, è programmata nel quartiere di Orvieto scalo nell’area dei giardini Stefano Melone".

"Questa di Ciconia – ha spiegato il direttore operazioni di Asm Terni, Stefano Tirinzi – è la dodicesima fontanella di acqua trattata presente sul territorio della provincia di Terni gestita da Asm. Con un milione e 200mila litri di acqua erogati l’anno, il beneficio ambientale è stimato nella riduzione di oltre 800 bottiglie di plastica e della conseguente emissione di anidride carbonica nell’aria: come se avessimo piantato 700 alberi!.

"Iniziative come queste – ha affermato il neo amministratore delegato del Servizio idrico integrato, Giuseppe Testa, alla sua prima uscita pubblica – testimoniano la vicinanza del Sii al territorio. Questi impianti erogano acqua di altissima qualità e dietro a questo c’è il lavoro di tantissime persone e operatori della nostra società".