Narnia Festival, la musica di qualità sbarca in piazza Tacito a Terni: anche un concerto davanti alla fontana munumentale dello Zodiaco

NARNI - I numeri sono da capogiro: 45 spettacoli, 7 medaglie del Presidente della Repubblica, 30 corsi di perfezionamento, un’Anteprima Opera. L’undicesima edizione del Narnia Festival si presenta con queste premesse e un cartellone che spazia tra musica, danza e teatro, dal 19 al 31 luglio. La kermesse, sotto la direzione artistica della sua ideatrice, la pianista di fama internazionale Cristiana Pegoraro, e quella musicale del compositore e direttore d’orchestra Lorenzo Porzio, è realizzata con il contributo della Fondazione Cultura e Arte, oltre che della Fondazione Carit. Grade spazio alla didattica con il Campus internazionale di alto perfezionamento che offre alle nuove leve del concertismo l’opportunità di intraprendere una brillante carriera senza improvvisare.

La “prima” (il concerto inaugurale) a Narni al San Domenico, il 19 alle ore 21,30, con “Fantasia Italiana” in cui Cristiana Pegoraro al pianoforte e l’Orchestra Filarmonica Città di Roma diretta dal maestro Porzio eseguiranno musiche di Vivaldi, Rossini, Verdi e Mascagni. «Durante la serata sarà consegnato il Premio Leone d’Argento alla carriera a Novella Calligaris, campionessa olimpica di nuoto e giornalista Rai» - annuncia l’ideatrice del festival. Il giorno seguente, in piazza dei Priori Enrico Vanzina presenterà il suo ultimo libro “Diario diurno”, accompagnato da Cristiana Pegoraro e Lorenzo Porzio al pianoforte, Paolo Piomboni al violino e Jacopo Famà al flauto.

Una delle novità di queta edizione è il concerto in piazza Tacito giovedì 21 alle 21,30 dal titolo “Da Gershwin ai Beatles”: si esibiranno Cristiana Pegoraro al pianoforte e due star della musica classica e jazz, Andrea Tofanelli alla tromba e Giovanni Hoffer al corno, accompagnati dall’Orchestra di ottoni e percussioni AbBRASSH diretta dal maestro Porzio.

Uno spettacolo nello spettacolo: una data del Narnia Festival e sullo sfondo la fontana monumentale progettata dagli architetti Ridolfi e Fagiolo.

Poi la kermesse proseguirà al Beata Lucia: Cristiana Pegoraro eseguirà la sua ultima produzione ‘Rebirth’, mentre al Manini andrà in scena ‘La Danza delle stelle e le loro storie’ con la voce recitante di Yuri Napoli e i danzatori del programma Narnia Dance. L’italian swing sarà protagonista lunedì 25 al teatro comunale, in ‘Tu vuo’ fa’ l’Americano’ con il Conosci mia cugina 5et e i ballerini di The Sunny Side of the Swing e, a seguire, in piazza dei Priori, con il social dancing ‘Swing under the stars’. Martedì 26 luglio il vicolo Belvedere farà da palcoscenico al concerto ‘Jazz al tramonto’, mentre si torna alla sala espositiva Caracciolo del Beata Lucia il 27 per lo spettacolo ‘Due vite su un pentagramma’ dedicato ai diari di Clara e Robert Schumann, tra amore e follia, con Debora Caprioglio e Germano Rubbi, e Cristiana Pegoraro al pianoforte. Tra gli appuntamenti alla scoperta delle bellezze di Narni giovedì 28 è prevista la visita privata al Museo Eroli e il concerto esclusivo davanti alla Pala del Ghirlandaio con i chitarristi Giovanni Cisternino e Laura Cipriano. Nella stessa serata al Manini ‘Donne di cuori’: viaggio nell’universo musicale di grandi interpreti della canzone italiana con Luisa Corna accompagnata dalla chitarra di Giandomenico Anellino. E poi ancora appuntamenti con la musica di qualità fino al Gran finale il 31 luglio: prima ‘Le colonne sonore dei film storici’ (al Manini) con Marco Werba al piano, poi il concerto ‘Forever Mozart’ al San Domenico con l’Orchestra del Narnia Festival formata da insegnanti e allievi dei corsi.

APPROFONDIMENTI COVID Terni, torna la fila per i tamponi: «E' la spinta di... COVID Terni, salta il tracciamento: Omicron 5 fuori controllo