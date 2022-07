Narnia festival, il cartellone punta anche alla promozione del territorio

NARNI - Dopo il grande successo dell’inaugurazione, con il concerto Fantasia italiana, l'11esima edizione del Narnia Festival, kermesse diretta da Cristiana Pegoraro e Lorenzo Porzio, prosegue all'insegna della promozione del territorio. Venerdì 22 luglio alle 18 nella sala espositiva Caracciolo è in programma il concerto ‘Rebirth’ in cui Cristiana Pegoraro al pianoforte eseguirà la sua ultima produzione, nata durante la pandemia, ispirata alla musica come cibo per l’anima. Alle 21,30, invece, il teatro comunale Manini ospita ‘La Danza delle stelle e le loro storie – Gran Galà di Danza’ con la voce recitante di Yuri Napoli e i danzatori del programma Narnia Dance su coreografie di Rosanna Filipponi, Guenda Gheller, Marco Laudani, Claudio Scalia, Gennaro Maione, Giusi Santagati, Roberta Ferrara. Ospiti della serata Okram Dance Movement.

Tra gli elementi che connotano in maniera particolare il cartellone di quest’anno c’è la promozione del territorio attraverso le sue eccellenze. E venerdì 22 luglio si apre un weekend che ospita l’evento sul Ciliegiolo di Narni a cura di Umbria Wine Club. L’inaugurazione di questo spazio è alle 19,30 ai Giardini dei Semplici di palazzo dei Priori, mentre sabato si prosegue alla Sala Conferenze del Beata Lucia con un convegno sul Ciliegiolo alle 10,30 e una serie di presentazioni, degustazioni e visite guidate tra cui quella alla cantina storica Bussoletti con il ciclo pittorico restaurato e il concerto dell’ensemble di ottoni composto da Andrea Tofanelli alla tromba e Giovanni Hoffer al corno. Infine, domenica 24 luglio alle 13, in piazza dei Priori, si chiude questo filone con il brindisi musicale ‘Libiamo ne’ lieti calici’.

In cartellone, ci sono anche, sabato 23 alle 21,30 in piazza dei Priori, ‘American blues & country’, esibizione dei musicisti americani provenienti dal Tennessee, Zeneba Bowers e Matt Walker e, domenica 24 luglio alle 12 al teatro Manini, ‘Mezzogiorno al cinema’, concerto in cui la Junior Orchestra del Narnia Festival diretta dal maestro Porzio eseguirà musiche da film.

Lunedì 25 luglio swing con lo spettacolo, al Teatro Manini alle 21.30, ‘Tu vuo’ fa’ l’Americano’, dedicato all’italian swing di Carosone, Rabagliati, Buscaglione, Bongusto e il Trio Lescano, in cui si esibiscono il Conosci mia cugina 5et e i ballerini di The Sunny Side of the Swing. A seguire in Piazza dei Priori il social dancing ‘Swing under the stars’.