Narni. Il sindaco de Rebotti chiede aiuto alla Fondazione Carit per riacquistare il grande immobile che ospitava una banca.

Vuole scongiurare la decadenza di quell’immobile, così pieno di marmi, poco consono col centro storico di Narni, paventa le serrande rotte, le finestre sfondate, come capita in situazioni analoghe. Ed è per questo che Francesco De Rebotti, il sindaco, ha preso carta e penna ed ha scritto al proprietario di quella che una volta era la Cassa di risparmio di Narni, ora letteralmente svuotata: “Mettiamoci le poste, l’Inps, l’Asm, i servizi comunali: d’altra parte quegli uffici erano fatti apposta per contenere il pubblico, per funzionare da front-office. Riprendiamoceli”.

E l'accorato appello lo rivolge non solo a Banca Intesa, la proprietaria, ma anche alla Fondazione Carit: "Si spende per tante iniziative, lodevoli, sia chiaro, non ultima quella della fontana di Piazza Tacito: potrebbe aiutarci a far ritornare il centro pulsante con tanti servizi".