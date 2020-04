Ultimo aggiornamento: 17:50

TERNI La Fondazione Carit è entrata nel consiglio di amministrazione del Banco Desio. L’assemblea dei soci che si è tenuta ieri ha nominato nel cda Ulrico Dragoni, attuale vicepresidente della Fondazione, e nel collegio dei revisori dei conti il commercialista ternano Emiliano Barcaroli. L’operazione, annunciata ufficialmente dalla Fondazione Carit, presieduta da Luigi Carlini, il 30 marzo scorso, è andata in porto in virtù del 4,9 per cento del pacchetto azionario del Banco Desio. Operazione che ha uno scopo ben preciso: poter aiutare lo sviluppo del territorio avvalendosi degli strumenti di una banca che controlla la Banca popolare di Spoleto ed avere la possibilità di ottenere i dividendi dalle azioni della banca che andrebbero così ad incrementare i fondi destinati sempre al territorio di Terni e Narni.Ieri sera l’assemblea di Banco Desio ha approvato il bilancio d’esercizio 2019, preso atto del bilancio consolidato e nominato il nuovo cda.Nel corso dei lavori, spiega una nota della banca, è stato fornito inoltre “un primo aggiornamento circa l’attuale contesto, fortemente condizionato dall’epidemia Covid-19, rispetto alla situazione considerata con riferimento all’approvazione del progetto di bilancio al 31 dicembre 2019”. L’assemblea ha poi nominato il nuovo cda per il triennio 2020-2022, composto da dodici membri: Stefano Lado (presidente), Tommaso Cartone (vice presidente), Alessandro Decio(amministratore delegato e direttore generale), Graziella Bologna, Valentina Casella, Ulrico Dragoni, Cristina Finocchi Mahne, Agostino Gavazzi, Egidio Gavazzi, Tito Gavazzi, Giulia Pusterla e Laura Tulli.La lista di minoranza per la Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni è riuscita così ad imporre il proprio candidato sulla lista avversaria composta da Fondi di investimento. La Fondazione , partiva dal 4,2% del pacchetto azionario (contro il 2,6% dei Fondi), ha mantenuto il vantaggio anche al termine della raccolta di adesioni tra gli azionisti.