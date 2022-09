Mercoledì 7 Settembre 2022, 09:35

Oggi l'ultimo saluto a Sebastiano Caira, il 42enne originario di Gallinaro assassinato dalla compagna con tre coltellate nella sua abitazione in Francia. I funerali si terranno oggi proprio in Francia, ma la comunità di Gallinaro lo ricorderà con una messa in contemporanea nella chiesa di San Gerardo. «La nostra comunità - ha dichiarato il sindaco di Gallinaro, Mario Piselli - è rimasta ammutolita dal dolore. Una notizia che ci ha sconvolto, tantissimi di noi sono legati alla famiglia del povero Sebastiano, per questo è stata organizzata una messa in suo ricordo. Si svolgerà alle 15.30 di domani (oggi, ndr), mentre in Francia si celebreranno i funerali. Un segno di vicinanza alla famiglia che sta patendo il dolore per la morte di Sebastiano».

LE INDAGINI

La magistratura francese una volta ultimate gli accertamenti di medicina legale ha riconsegnato il corpo alla famiglia per i funerali, ma le indagini vanno avanti. C'è attesa, in particolare, di conoscere gli esiti dell'autopsia che dovranno chiarire la dinamica dell'omicidio e quali siano stati i fendenti letali. Aspetto, questo, che andrà a fare luce su un paventato litigio tra la vittima e la sua compagna. La famiglia Caira si è affidata ad un pool di legali che chiamerà a testimoniare amici e conoscenti per palesare il suo animo e il suo atteggiamento sempre corretto nei confronti di amici e partner. Altro aspetto importante è l'analisi informatica del contenuto dei rispettivi smartphone della coppia, verranno scandagliati i file, le telefonate e i messaggi per ricostruire l'andamento del rapporto di coppia. L'assassinio del 42enne, imprenditore, risale alla sera del 31 agosto scorso, quando la casa che aveva preso da un paio di mesi con la sua compagna si è trasformata in scene del crimine. Cos'è scattato nella donna (subito fermata dopo l'omicidio) per avere una reazione cosi violenta? E' la domanda che in queste ore si pongono gli investigatori francesi. A contribuire alla ricostruzione di quanto accaduto il figlio di 16 anni della donna che era presente in casa, nel quartiere periferico di Croix Boisselière, la sera dell'omicidio e che ha dato l'allarme.GLI AMICITanti gli amici d'infanzia di Sebastiano che, in questi giorni di grande dolore, si stanno stringendo al fratello Alessandro e ai genitori Anna e Carmelino. Proprio questi ultimi il primo settembre scorso, poco meno di 24 ore dopo l'omicidio, sono stati raggiunti dalla triste notizia nella loro abitazione di Gallinaro dove erano arrivati, come ogni anno, già da qualche settimana per trascorrere le vacanza nella Val Comino. Si erano trasferiti in Francia negli anni 70, dove Carmelino aveva messo su un'impresa di costruzione metallica ad alta precisione. Azienda che era stata rilevata proprio da Sebastiano.Vincenzo Caramadre