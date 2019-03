Narni: Una seconda classe dello scientifico "Gandhi" in sciopero venerdì per la salvaguardia del Pianeta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NARNI “Friday for future“ è comparso anche a Narni, al liceo scientifico Gandhi: ragazze e ragazzi della seconda a hanno aderito alle manifestazioni di protesta per il cambiamento climatico costituendo il gruppo di lotta e sensibilizzazione. Si rifanno a Greta Thunberg e a David Wicker, un influencer italiano, quattordicenne, torinese che sono le punte dell’iceberg del movimento. Verdì prossimo allora la classe entrerà in sciopero, con il pieno consenso dei propri genitori e con l’appoggio dei genitori, con un programma che risente della improvvisazione, che scomparirà, nel prosieguo del “Friday for future”. Ecco il comunicato che hanno emanato: “Entro le 9.00 ci ritroveremo a Piazza Vittorio De Sica a Narni Scalo (dove arrivano i pullman) e sino alle 11.00 manifesteremo davanti alla scuola. Alle 11.15 ci ritroveremo al Parco dei Pini per realizzare una raccolta dei rifiuti come azione simbolica. Guanti e secchi saranno forniti dal comune”.