Friday for future, la manifestazione a Piazza San Giovanni a Roma contro il cambiamento climatico

Partito da Piazza della Repubblica il corteo dello Sciopero Globale per il Clima di Roma è arrivato a Piazza San Giovanni con flash mob e musica. Gli attivisti di Fridays for Future Roma invitano a partecipare dalla pagina dedicata all'evento creata su Fb «per una scuola ecologica; per un lavoro ecologico; per una società ecologica» perché, avvertono, «non c'è più tempo: le emissioni continuano ad aumentare. Il punto di non ritorno è sempre più vicino, ma la politica continua a fare come se niente fosse».

foto: Francesco Iovine/Ag. Toiati