Ambiente, studenti in piazza domani a Frosinone con "Friday for future"

La firma è quella di Fridays For Future, ma la manifestazione di domani - venerdì 6 ottobre - coinvolge tutte quelle coscienze che si sentono vicine alle tematiche ambientali. A cominciare dagli studenti che sciopereranno per il clima. L'appuntamento è alle 9.30 in piazzale Vittorio Veneto a Frosinone (sotto la Prefettura).

Lo slogan di questa iniziativa è: contro la crisi che avanza costruiamo una nuova resistenza climatica. «Lo sciopero è organizzato da tutti gli studenti che credono di voler apportare il proprio contributo al dibattito che nascerà, con l'aiuto del Consiglio comunale dei giovani - spiegano gli organizzatori - Scendere in piazza è necessario, per ricordarci di nuovo che bisogna cominciare seriamente e concretamente a cambiare qualcosa, e soprattutto che mancano soltanto 7 anni al famoso 2030 e ancora non abbiamo raggiunto l'obiettivo anzi siamo molto lontani. Per questo faremo un sit in con momenti di dibattito tra studenti e associazioni. Forse non è più il momento di farci sentire, è arrivato il momento di agire e non abbiamo più tempo da perdere!»



«E' importante spingere con forza la transizione ecologica, soprattutto in un momento in cui le politiche del Governo stanno andando nella direzione opposta, quella delle fossili e del greenwashing» scrive il Circolo Legambiente Frosinone Il Cigno annunciando la sua presenza con le bandiere dell'associazione all'appuntamento organizzato dal movimento Fridays For Future e dagli studenti insieme al Consiglio Comunale dei Giovani.