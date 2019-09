Il venerdì per il clima, domani al corteo di Roma attesi 5mila studenti: chiusure e deviazioni bus Mappa

In piazza sono attesi in cinquemila, prevalentemente studenti e muniti degli ormai celebri cartelli. Segno che, comunque sia, la questione ambientale coinvolge. In attesa di capire se le assenze a scuola verranno giustificate da presidi e professori, la Friday for future, venerdì sarà riproposta anche a Roma. La manifestazione contro i cambiamenti climatici, lanciata dalla sedicenne attivista svedese Greta Thunberg, partirà alle 10 da piazza della Repubblica per concludersi in piazza della Madonna di Loreto, circa tre ore e mezza più tardi. Mattinata di confusione per il centro storico, dunque, nonostante il percorso rimanga incluso prevalentemente nella zona a traffico limitato.

Il corteo, infatti, una volta raggruppatosi, dovrebbe dirigersi su viale Luigi Einaudi e riversarsi su Piazza dei Cinquecento. Da lì, poi, proseguirà su via Cavour. L'arrivo ai Fori, infine, sarà preceduto dal passaggio a Largo Corrado Ricci. Salvo imprevisti, difficili dato il carattere normalmente pacifico dell'evento, il tracciato si calerà nel solco di quelli normalmente disegnati in occasioni simili. Le arterie coinvolte saranno chiuse già 40 minuti prima della partenza, mentre la riapertura delle stesse sarà progressiva e legata al transito dell'intero corteo. Per evitare di creare eccessivi disagi, resteranno percorribili le strade limitrofe, con le vetture munite di permesso libere di attraversare Piazza Venezia, via del Plebiscito e via del Teatro Marcello.

Discorso diverso per il trasporto pubblico, poiché 25 linee, tra autobus e tram, saranno costrette a tragitti alternativi o subiranno rallentamenti. Nello specifico, si tratta dei numeri: 5, 14, 16, 40, 50, 51, 60, 64, 66, 70, 71, 75, 82, 85, 87, 105, 117, 118, 170, 360, 590, 649, 714, 916 e della lettera H. A queste potrebbero aggiungersene altre, nel caso in cui un'eventuale emergenza comporterà la chiusura di ulteriori strade e la deviazione del traffico sul Lungotevere.

L'INIZIATIVA

Ieri, intanto, davanti al Colosseo qualcuno si è già dato da fare, trasformandolo in un'insolita stazione balneare. Asciugamano, costume da bagno e ombrelloni: l'associazione Giudizio Universale ha organizzato un flash mob, per sensibilizzare la cittadinanza sul problema dell'innalzamento del livello dei mari.



