Narni: quattro auto rimaste sotto alcuni pioppi sradicati dal fortissimo vento di tramontana

Il vento di tramontana ha prima “fiaccato” nella notte alcuni pioppi anziani che si trovavano davanti alle case a schiera a Ponte Aia di Narni. Poi in prima mattinata, dato che aveva pure rinforzato, li ha messi a terra sopra le auto dei condomini. Danni importanti così perchè nella caduta i pioppi hanno coinvolto ben quattro mezzi. L’aspetto positivo è che non vi sono stati danni alle persone. I Vigili del Fuoco sono intervenuti per liberare l’intera zona dai tronchi che ostruivano il passaggio verso il parcheggio della struttura e verificare la staticità degli altri alberi. Ultimo aggiornamento: 18:31 © RIPRODUZIONE RISERVATA