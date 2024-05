Narni, il PanParlante torna dei forni della città. A tavola cibo e "pillole di lettura"

NARNI Maggio tempo di libri. Nei forni di Narni torna il PanParlante. Per tutti i sabati di maggio, ricomincia la distribuzione delle buste su cui sono stampate "pillole di lettura".

Aforismi, mini racconti, incipit... tutti presi dai libri conservati nella biblioteca comunale Eroli. Obiettivo, incuriosire le persone, stimolarle ad andare a cercare il libro da cui è tratto quel passo e leggere il resto.

Si tratta principalmente di letture per bambini che offrono preziosi spunti di riflessione anche ai grandi, da leggere a tavola, in uno dei momenti di maggior condivisione della giornata.

Una campagna, quella del Maggio dei Libri, nata nel 2011con l’obiettivo di sottolineare il valore sociale dei libri quale elemento chiave della crescita personale, culturale e civile.

A questo proposito, l’invito del Maggio dei Libri è infatti proprio quello di portare i libri e la lettura anche in contesti diversi da quelli tradizionali, per intercettare coloro che solitamente non leggono ma che possono essere incuriositi se stimolati nel modo giusto.