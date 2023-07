Narni, progetto "Leggere pane quotidiano": nel giardino Minerva nascono le favole con i personaggi del pane

Lunedì 31 Luglio 2023, 00:08







Narni- Si intitola “Pane, amore e fantasia”, si svolge nel giardino dell’associazione Minerva di Narni Scalo ed è uno dei laboratori proposti dai partner del progetto “Leggere pane quotidiano”.

I primi incontri sono andati in scena sotto al grande albero del giardino Minerva, dove si è iniziato a creare la prima favola con i personaggi del pane.

Per i partecipanti, i bambini e le loro famiglie, le letture ad alta voce. Con il metodo del Kamishibai, sono stati creati personaggi che nascono dal mondo del pane e dalla fantasia per idearne insieme le storie.

Il laboratorio, ideato e realizzato dall’associazione Minerva, è a cura di Gabriella La Rovere, Gabriele Carnevali, Jennifer Malponte e Mariacristina Angeli, la scrittura delle favole è con Raffaele Federici e la creazione dei personaggi del pane con Mauro Pulcinella.

I prossimi appuntamenti il 2 e 9 agosto, sempre alle 17, nel giardino Minerva.

La partecipazione è gratuita, è richiesta la prenotazione.

Il progetto Leggere pane quotidiano, realizzato con il finanziamento del Centro per il libro e la lettura,​ è coordinato dal Cesvol Umbria, ente capofila, e ha come partner Comune di Narni, Archeoares, Arci comitato provinciale Terni, Arciragazzi Narni, Usl Umbria 2, Beata Lucia, Casa Laboratorio Cenci, Istituto comprensivo Narni Scalo e Istituto Comprensivo Narni centro, Ancescao Umbria sud e associazione Minerva.