Narni, don Sergio: «Cantiamo insieme l'inno di San Giovenale dalle finestre»

Il prete della parrocchia del Duomo, si sa, è un amante del canto, essendo anche uno dei responsabili proprio della evoluzione della musica sacra a livello del Vaticano. Come sia, don Sergio, ha pensato per domani mattina, 15 marzo, una iniziativa insolita. Prima celebrerà la messa tramite internet, ma questo lo fanno in tanti. Poi, a mezzogiorno salirà le scomode scale del grande campanile per cantare l’inno di san Giovenale.

Spiega il sacerdote: «Metterò al massimo del volume le trombe del campanile in modo che si senta in tutta la città”. Canterà l’inno ufficiale di san Giovenale, quello che è stato fatto proprio, tanto epr dire anche dai tamburini della Corsa all’Anello e che invoca la protezione del santo Africano sulla città. Anche questa azione sarà trasmessa in diretta facebook. E poi? “L’invito è per tutti i cittadini a collegarsi e a cantare insieme a me dalle proprie finestre. Sarebbe un bel senso di comunità”.

Ultimo aggiornamento: 19:42

