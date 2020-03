TERNI - Al suono della sirena che indica mezzogiorno, centinaia di persone che risiedono al centro di Terni si sono unite in un applauso fragoroso affacciandosi dai balconi e dalle finestre per dire grazie a tutto il personale sanitario che si sta impegnando in queste ore per salvare la vita delle persone malate. Anche a Terni oggi c'è stato un consistente aumento delle persone contagiate e tredici sono ricoverate in malattie infettive mentre cinque sono in Rianimazione. L'applauso è durato un minuto ricco di significato nel quale idealmente la città si è unita ai tempi del coronavirus. Un minuto ricco di speranza frutto della campagna social che aveva organizzato questo flashmob. Tutti insieme per uscirne tutti insieme. Applausi per tutti. Daje!

Ultimo aggiornamento: 13:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA