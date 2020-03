Niente rivincita quest’anno: solo una edizione, speciale in un anno speciale e complicato. Questa la decisione dell’Ente Corsa che non ha potuto garantire la festa a seguito delle problematiche sanitarie del virus. L’Ente Corsa sta per ufficializzare la decisione specificando le nuove date.



