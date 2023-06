Narni, chiude il viadotto Montoro. Manutenzione straordinaria sul raccordo Terni-Orte

NARNI Manutenzione straordinaria e adeguamento sismico. Chiude la strada statale 675 “Umbro Laziale” (Terni-Orte), tra gli svincoli di Amelia e Narni/SS3. Dalle 21 di venerdì 16 giugno alle 8 di domenica 18 giugno traffico deviato su percorsi alternativi.

L’intervento

I lavori di adeguamento sismico del viadotto Montoro rappresentano la prosecuzione degli interventi di messa in sicurezza eseguiti nel 2020, quando i tecnici Anas rilevarono un dissesto strutturale che rese necessaria la chiusura al traffico.

L’intervento consentì la riapertura della strada in tempi rapidi, evitando la demolizione di due campate grazie a particolari tecniche innovative.

A seguire, Anas ha quindi progettato e avviato un intervento complessivo sulle pile restanti e sull’impalcato per il miglioramento dei livelli di sicurezza strutturale dell’opera e adeguamento sismico.

Nello specifico, la pila interessata dal dissesto è stata completamente rinforzata mediante la realizzazione di una nuova fondazione su pali di diametro di 1 metro interrati per 29 metri e tramite un ringrosso del fusto per un utilizzo complessivo di circa 220.000 kg di acciaio e 1.500 metri cubi di calcestruzzo.

L’intervento di adeguamento sismico del viadotto prevede inoltre la sostituzione di 60 appoggi, l’inserimento di 30 dispositivi antisismici, e particolari modifiche strutturali sugli impalcati.

La prossima fase dei lavori prevede, nel dettaglio, la traslazione di una campata mediante martinetti idraulici.

L’operazione, altamente specialistica, deve essere eseguita in assenza totale di traffico e non può essere interrotta, una volta avviata.

L’intervento rientra nel programma di riqualificazione e potenziamento della rete stradale umbra, avviato da Anas per un investimento di un miliardo di euro tra lavori completati, in corso e previsti. Gli interventi sono pianificati in accordo con la Regione Umbria.

Una chiusura necessaria - dicono da Anas - per consentire l’esecuzione di alcune specifiche operazioni di particolare complessità nell’ambito dei lavori di manutenzione programmata per l’innalzamento dei livelli di sicurezza del viadotto Montoro. Gli interventi, per un investimento complessivo di 5 milioni di euro, riguardano in particolare l’adeguamento sismico dell’opera».

I percorsi alternativi

Le autovetture e i veicoli fino a 3,5 tonnellate provenienti da Terni e diretti a Orte saranno deviati sulla viabilità secondaria adiacente (strada di Montoro e strada regionale 204 Ortana). Per il traffico in direzione Orte l’uscita obbligatoria sarà allo svincolo di Amelia con prosecuzione su strada di Montoro e strada regionale 204 Ortana e con rientro allo svincolo di Narni/SS3.

I mezzi pesanti provenienti da Terni in direzione Orte dovranno uscire allo svincolo di Amelia, proseguire lungo la SS205, proseguire lungo la SS3ter fino alla deviazione con via “Ortana” e reimmettersi sulla SS675 allo svincolo di Narni/SS3.

Tutti i veicoli, leggeri e pesanti, provenienti da Orte in direzione Terni saranno deviati allo svincolo di Narni/SS3 per rientrare sulla SS675bis in corrispondenza dell’innesto SS3bis Cesena/Perugia, seguendo il percorso alternativo: strada regionale 204 “Ortana”, SS3ter, SP1, SS3 “Flaminia”, strada dei Confini, strada delle Campore.