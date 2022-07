Amelia, scontro fra auto e tir sul raccordo Terni - Orte. Traffico bloccato all'altezza del cantiere. La rabbia degli automobilisti.

AMELIA Incidente sul raccordo Terni Orte all'altezza dello svincolo di Amelia. Traffico in tilt. Uno scontro fra un’autovettura e un mezzo pesante in un punto dove la circolazione è ridotta a causa della presenza del cantiere di Anas Autostrade.Nell'impatto, la coppia occupante della vettura ha riportato ferite lievi. Un tratto su cui da giorni si viaggia a doppio senso su un’unica carreggiata. «L'ennesimo disagio provocato dall'ennesimo cantiere- sbotta un automobilista bloccato sulla superstrada- non so quante volte l'anno eseguano i lavori. Sempre sullo stesso tratto, ormai ho perso il conto. E chi deve fare la spola con Terni rimane in coda per ore. L'unica alternativa è passare dalla Maratta o sulla Flaminia, ma a seconda di dove uno debba andare sono chilometri e chilometri in più... tanto il carburante costa poco». Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Amelia e il personale Anas a supporto delle squadre di soccorso.