Narni, auto in fiamme sul raccorto Terni Orte. La seconda nel giro di un mese.

NARNI Fuoco sul raccordo Terni Orte. A bruciare un'utilitaria in transito in direzione Terni, all'altezza del viadotto di Narni. Le fiamme hanno completamente distrutto l'auto, incolumi gli occupanti del veicolo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Amelia che hanno spento l'incendio e stanno lavorando per il ripristino della viabilità. Già lo scorso 12 febbraio si era reso necessario un intervento del 115 per l'incendio di un'altra autovettura sempre lungo il raccordo ma all'altezza dello svincolo di San Gemini. Anche in quel caso, il veicolo è stato completamente distrutto dalle fiamme.