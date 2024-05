Campionati di società al Santa Giuliana di Perugia, il ternano D'Inzillo nei 2000 siepi a tre secondi dagli Europei U18

Ai campionati di società allievi e cadetti che si sono svolti al Santa Giuliana di Perugia sotto l'organizzazione dell'Atletica Perugia Team, il ternano Diego D'Inzillo dell'#iloverun Athletic Terni migliora nei 2000 siepi (6:08.35) e mette nel mirino il primato regionale. D'Inzillo vince la sua gara fermandosi a poco più di tre secondi dal minimo per gli europei under 18. Mentre a Rieti per i campionati regionali allievi con gare di contorno open e giovanili, va fortissimo Stefan Ambarus nei 400 ostacoli (54.77) secondo assoluto dietro il Seniores toscano Wilhelm Jacopo Gaggioli e minimo ottenuto per i campionati italiani promesse. Sempre a Rieti secondo posto per Sara Diomedi nei 1500 metri con il tempo di 4:43.05 alle spalle di una pari categoria, la juniores Giada Giocondi che vince in 4:42.53.

A Perugia nella classifica di società quarto posto per i Cadetti e le Allieve, terzo per gli Allievi. Per D'Inzillo, oltre all'exploit nei 2000 siepi, anche un 16.94 nel lancio del giavellotto 700 grammi che vale il quinto posto. Sul primo gradino del podio negli Allievi anche Giulia Colarieti che paga a livello cronometrico la partenza forte e la gara condotta praticamente da sola. Sofia Marcucci prima al traguardo negli 800 metri in 2:23:23 mentre la staffetta 4x400 con Daniel Po, Diego D'Inzillo, Gabriele Pacelli e Alessandro Giamminonni si impone con il tempo di 3:39:36. A livello individuale Daniel Po è terzo nei 400 metri (55.32) e sesto nei 200 metri (24.99). Mentre Gabriele Pacelli è secondo negli 800 metri in 1:59:73 e terzo nei 1500 metri in 4:18:62. Bel secondo posto nel salto in alto di Godtime Odede (1.60) con settima posizione nel salto in lungo (5.46). Alessandro Giamminonni è secondo nei 400 ostacoli (1:04:06) e settimo nei 100 metri (12.48).

Anita Boscia è 13esima nei 100 metri (14.69) e Angelo Carosi è sesto nel peso 5 kg (5.50). Due terzi posti nei lanci per Alessandra Nardi nel martello 3 kg (19.93) e nel peso 3 kg (6.77). Matilde Vichi è settima nel disco 1 kg (13.29) e decima nei 200 metri (33.02). Anita Boscia nei 100 metri conclude al 13esimo posto con il tempo di 14.69.

Nella categoria Cadetti Anna Bordoni si impone nel salto in alto Cadette con 1.43 ed è quarta nei 2000 metri in 7:59:12. Doppietta nel giavellotto con Antonio Valenti in quello da 600 gr (39.46) e Olivia Sbordoni in quello da 400 gr (33.36). Per Sbordoni anche il secondo posto nel disco 1 kg (17.28). Sara Sernicola è seconda nei 300 ostacoli (50.36) e terza negli 80 ostacoli (14.27). Fa lo stesso Francesco Lepri, secondo nel salto in lungo (5.30) e terzo nei 100 ostacoli (18.87). Terzo posto per Giacomo Tomassini nei 1200 siepi con il tempo di 4:27:05. Sul podio anche la staffetta 3x1000 di Lorenzo Fratini, Matteo Lysyshyn Fratini e Giacomo Tomassini in 10:21:92. Ai piedi del podio si fermano le staffette 4x100 maschile (Giacomo Tomassini, Antonio Valenti, Francesco Lepri e Giulio Montagna Baldelli) in 52.37 e la 4x100 femminile (Rachele Rossi, Anna Bordoni, Sara Sernicola, Sara Piacenti) in 54.12. Nei 300 ostacoli Tommaso Di Bartolomeo è quinto in 51.81 mentre nel peso 4 kg è settimo con 7.65. Due undicesimi posti per Lorenzo Fratini nei 1000 metri (3:28:37) e nel salto in lungo (3.48). Giulio Montagna Baldelli è quarto nel salto in alto (1.25) e nono nei 300 piani (44.82). Sesta Sara Piacenti nei 300 piani (46.28) e 12esima negli 80 metri (11.66). Decima piazza per Pietro Emo Ranucci negli 80 metri in 10.62, mentre Rachele Rossi è 12esima nel salto in lungo (4.00) e 19esima negli 80 metri (12.06)