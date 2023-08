Narni celebra la festa della Madonna del Ponte, alle celebrazioni presente anche il vescovo Soddu

NARNI I festeggiamenti per la ricorrenza della natività di Maria si tengono a Narni presso il santuario della Madonna del Ponte dal 1 al 10 settembre, con vari tipi di eventi: culturali, artistici, musicali e certamente religiosi. L’occasione della festa, è infatti anche un modo per riscoprire il territorio: il santuario, inserito nel suggestivo paesaggio dell’area del ponte di Augusto, è stato costruito su un progetto barocco dalla prima metà del ‘700 su una grotta del 1050 in cui c’è un affresco della Vergine con bambino; il 2 settembre alle 17 è stata organizzata una passeggiata nell’area delle gole del Nera, il 7 alle 17:30 una visita guidata all’abbazia di San Cassiano. Il programma culturale prevede anche conferenze, come quella dell’1 al museo Eroli sul «Ri-conoscere bellezza, verità, giustizia…in questo nostro mondo, secondo il pensiero di Papa Francesco» e quello del 4, nello stesso santuario, sullo studioso Guerriero Bolli. Il 6 settembre, invece alle 21, è prevista la rassegna di cori mariani.

Non mancheranno una cena di beneficenza, la lotteria, stand gastronomici e un programma ricreativo tra orchestre e tornati di carte.

Ogni giorno, inoltre, si terrà il rosario, alle 17:15 seguito dalla messa, mentre la processione sarà l’8 settembre, alle 20:45. In chiusura, il 10 alle 18 il vescovo Soddu celebrerà la conclusione del pellegrinaggio diocesano di Comunione e Liberazione, che partirà lo stesso giorno, alle 13:45, dalla cattedrale di Terni.