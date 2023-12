Acquasparta: il Natale è sostenibile e si festeggia in piazza tutti insieme

ACQUASPARTA Natale alle porte. Pubblicato il programma di eventi con cui il comune di Acquasparta celebrerà le festività natalizie. Fino al 7 gennaio la città si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto: luci scintillanti, allestimenti che raccontano storie, casa di Babbo Natale e mercatini.



Non solo. Per tutto il periodo si potranno visitrare il museo esperienziale di palazzo Cesi, la stanza immersiva delle api e del miele, e la mostra "I Presepi e il territorio".

Occhio anche all'ambiente con “Ricicla l’addobbo”, un tributo alla sostenibilità, con un intero vicolo che si trasformerà in un'opera d'arte con materiali riciclati.

Programma:

8 dicembre

ore 15 “Becoming Xmas – un Natale dipinto” performance artistica a cura del collettivo Becoming X (corso Lincei)

Oversoul street Band in Christmas songs – band itinerante (corso Lincei/piazza Federico Cesi)

ore 16.30 accensione albero in piazza e apertura Casa di Babbo Natale... un ospite speciale sarà pronto a ricevere la lettera di ogni bambino

“Giochi tradizionali di legno e animazione per bambini: trucca bimbi, palloncini e bolle di sapone giganti” a cura di EP eventi

Apertura mostra presepi artistici “I Presepi e il territorio” a cura dell’associazione Tempus Vitae – palazzo Cesi

9 dicembre

ore 10.30: laboratorio creativo “Hanji origami per la realizzazione di biglietti e oggetti natalizi in carta” a cura di Kim Heejin (palazzo Cesi)

ore 17: concerto gospel “Gospel Italian Singers with Joselin St.

Aimee”– piazza Federico Cesi

10 dicembre

ore 16.30: Choco Parade – spettacolo itinerante a cura della compagnia teatrale Accademia Creativa

15 dicembre

ore 18.30: concerto di Natale a cura dei ragazzi del Liceo Musicale Francesco Angeloni di Terni - Casa della Cultura

16 dicembre

ore 16: Grinch dispettoso e personaggi Kinonsò - parata itinerante a cura della compagnia teatrale Kronos

ore 17.30: Tamburi in festa – esibizione straordinaria dei tamburini delle tre contrade del Rinascimento di Acquasparta

17 dicembre

ore 16.30: White Christmas Parade e grande gioco dei palloni – parata itinerante a cura della Compagnia teatrale Piccolo Nuovo Teatro

18 dicembre

ore 21: canto di Natale in ritmo DuDu: piccola orchestra di chitarre Bottegart – sala del trono di palazzo Cesi

19 dicembre

ore 10: “Natale: emozioni e musica a regola d’arte” – a cura della scuola primaria di Acquasparta - cavea della scuola primaria

ore 16.30: “Natale di pace” a cura della scuola dell’infanzia di Acquasparta – casa della cultura

23 dicembre

ore 11: cerimonia di benvenuto ai nuovi nati – palazzo Cesi

ore 16: tour musicale per le vie del Borgo a cura di Acquasparta Pro Loco

ore 17: consegna dei regali di Babbo Natale in piazza Federico Cesi in collaborazione con Acquasparta Pro Loco

ore 21: concerto di Natale del gruppo bandistico “Città di Acquasparta” e lettere di Natale a cura di Unitre Acquasparta – casa della cultura

26 dicembre

ore 17.30: canto di Natale a cura di Riccardo Leonelli – sala del trono di palazzo Cesi

27/28/29 dicebre

ore 8-13: Winter Camp - campus invernale bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni a cura di ASD Attiva (Biblioteca comunale)

30 dicembre

ore 16: “La Tombola itinerante in compagnia dei personaggi Disney” a cura di EP eventi (piazza Federico Cesi)



31 dicembre:

ore 20: cenone di San Silvestro per brindare insieme al nuovo anno - casa della cultura (prenotazioni al num. 3336162099)



2/ 3/ 4/ 5 gennaio

ore 8-13: Winter Camp - campus invernale bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni a cura di ASD Attiva (Biblioteca comunale)

5 gennaio

ore 15.30-19: laboratorio in stile Harry Potter - realizza i tuoi bracciali quidditch a cura di EM Craft (informazioni e prenotazioni al num. 3336162099).

Pomeriggio di giochi da tavolo a cura di compagnia dell’Aquila, Pepita onlus – sala del trono

ore 20: la Befana vien con Blond – cena e balli scatenati powered by Artseasons e la contrada del Ghetto – casa della cultura

6 gennaio

ore 16.30-18: la Befana arriva in piazza – piazza Federico Cesi

14 gennaio

ore 10 per l'intera giornata: Acquasparta gioca! Mini festival del gioco da tavolo e di ruolo cura di compagnia dell’Aquila - casa della cultura.