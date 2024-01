Narni, gli agenti della polizia locale salvano una cagnolina dalla strada

NARNI Cagnolina salvata dalla strada. Un intervento particolare quello che ha visto in azione stamattina gli agenti della polizia locale in servizio a Narni Scalo. Mentre erano di pattuglia lungo strada di Sant’Anna a Narni Scalo, gli agenti si sono imbattuti in una cagnolina randagia che si aggirava nelle vicinanze della carreggiata. Un pericolo per se stessa e per gli automibilisti in transito, che magari, per evitarla, avrebbero potuto provocare o restare vittime di un incidente.

Per questo, senza pensarci troppo, gli agenti hanno caricato in macchina la "passeggera speciale".

Da una prima verifica, è emerso che l'animale non ha microchip, perciò è stato affidato alle cure del servizio veterinario della Usl Umbria 2.