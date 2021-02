Narni Scalo, i Vigili del Fuoco salvano un maremmano caduto in un torrente.

NARNI SCALO Salvataggio a lieto fine per un cane da pastore maremmano di 11 anni. Nel corso della mattinata l'animale era caduto in un corso d'acqua e si era ferito alle zampe posteriori. Per trarlo in salvo è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco. Raggiunto dalla squadra dei soccorritori, l’animale è stato portato al sicuro su una barella toboga e affidato alle cure del veterinario. Qui il video del salvataggio

Qualche giorno fa, le squadre di soccorso erano dovute intervenire nella zona di Ficulle. In quel caso, si trattava di salvare tre cani da caccia caduti in un pozzo. Per i primi due, le operazioni si erano concluse felicemente nel giro di poche ore. Mentre per il terzo, finito all'interno di cunicolo, era stato necessario far intervenire la Usar (Urban Search And Rescue) un'unità speciale dei Vigili del Fuoco. Fortunamente, dopo un intervento delicatissimo durato quasi l'intera giornata, l'animale è stato estratto sano e salvo.

