Narni, addio a dottor Stefano Gentili. Era tornato a casa da pochi giorni dopo una lunga convalescenza in Romagna

Narni piange uno dei suoi medici più noti. Il dottor Stefano Gentili, settantadue anni, è deceduto oggi martedi 26 luglio nella sua abitazione. Una casa che aveva rivisto soltanto pochi giorni fa, dopo una lunga convalescenza trascorsa in un centro riabilitativo di Imola dove era stato ricoverato per riprendersi da un delicato intervento al cervello. Nel settembre del 2021 Gentili era stato colpito da un'emorragia cerebrale. Immediatamente operato al Santa Maria di Terni, successivamente era stato trasferito in Romagna. Una convalescenza durata mesi, da cui era tornato proprio nei giorni scorsi. Medico chirurgo, specializzato in Urologia Gentili aveva svolto la professione di medico di medicina generale presso la Asl di Terni per quarant'anni. Dopo il pensionamento, aveva deciso di proseguire l'attività di urologo presso uno studio privato sempre sul territorio narnese. Alla professione di medico, Gentili aveva affiancato la passione politica. candidandosi a consigliere comunale nella lsita di Forza Italia. Tantissimi i messaggi di cordoglio da parte di decine di narnesi. Conoscenti, pazienti, amici che hanno voluto ricordare il professionista, l'uomo, l'amico.