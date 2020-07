Narni. Acquedotto grouviera. Le proteste dei cittadini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il problema proprio non si riesce a risolvere: i cittadini Narnesi che abitano in Via Aspromonte hanno contato almeno venti interventi da parte dei tecnici del Servizio Idrico Integrato per sistemare un tubo dell’acqua potabile, che è, presumibilmente, pieno di buchi: “Una volta sono arrivati proprio davanti a casa mia – spiega Giuliano, che fa di mestiere proprio l’idraulico - Poi due scalini più in su; dato che l’acqua non si fermava, hanno rotto due scalini più in giù. Nel giro di un anno hanno fatto buche dappertutto senza che il guasto sia stato riparato”. Via Aspromonte, poi, è in forte discesa, o salita, fa parte del Terziere Mezule, e quindi l’acqua acquista velocità lungo le scalette, rendendole pure pericolose. Non si può dire comunque che il Servizio Idrico Integrato, che è il proprietario della tubazione, non se ne sia interessato: anzi, troppo, un intervento al mese. “Forse è da cambiare l’intera tubazione – dice ancora Giuliano – di sicuro l’acqua potabile sprecata è davvero tanta”. C’è da dire che tanto accanimento si registra anche sulla passerella sul Fiume Nera: da anni c’è stata una perdita che andava nel fiume. Poi, una settimana fa un’altra, molto estesa. Ed adesso sempre a distanza di due metri, s’è rotta anche una fogna.