Moto fuori strada a Piediluco: grave un 54enne romano, il figlio ferito a una gamba

TERNI - Ha perso il controllo della moto su cui viaggiava insieme al figlio ed è finito contro il guard rail.

Il motociclista, 54 anni, di Roma, che era alla guida della Yamaha, è rimasto gravemente ferito. Meno serie le condizioni del figlio che, nella caduta dal mezzo a due ruote, ha riportato ferite a una gamba.

L’incidente si è verificato nel primo pomeriggio di ieri lungo la strada regionale 79 ternana, a vocabolo valle Spoletina di Piediluco, a una manciata di metri dal confine tra le province di Terni e Rieti.

Padre e figlio erano arrivati nel ternano e stavano partecipando a una gita in moto insieme ad altri centauri.

Il 54enne romano, per cause ancora in corso di accertamento da parte della polizia locale di Terni, avrebbe perso il controllo della moto finendo fuori strada e andando a sbattere contro il guard rail.

Sbalzato dalla moto anche il figlio, la cui caduta sarebbe stata attutita dalla vegetazione a margine della strada.

Immediati i soccorsi. Padre e figlio, il primo in codice rosso, meno grave il minorenne, sono stati caricati sulle ambulanze del 118 che li hanno trasportati all’ospedale di Terni.

Il 54enne, che ha riportato lesioni serie, al suo arrivo al pronto soccorso, è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico ed è ricoverato con prognosi riservata. Lesioni a una gamba ed escoriazioni per il figlio, le cui condizioni di salute non destano particolare preoccupazione.

Sul posto per i rilievi sono giunti gli agenti della polizia locale ternana, che è al lavoro per cercare di ricostruire la dinamica dell’incidente che non ha coinvolto altri veicoli. In apprensione gli altri centauri che con padre e figlio partecipavano alla gita nel ternano.

Il 25 luglio, di fronte al circolo Canottieri di Piediluco, lo scontro tra una moto condotta da un ternano con a bordo al figlia 11enne e un’auto pirata il cui conducente non si era fermato a prestare soccorso.

La bambina era rimasta gravemente ferita e dopo il ricovero al Santa Maria con riserva di prognosi per un trauma cranico era stata trasferita al policlinico Gemelli.

Il conducente dell’auto pirata, un trentenne di Colli sul Velino, era stato rintracciato il giorno seguente e denunciato per lesioni stradali gravi, fuga e omissione di soccorso.