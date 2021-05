Orvieto in lutto per la morte di Carla Fracci, la sindaca: «Girato qui il film sulla sua vita»

«La notizia della scomparsa di Carla Fracci, icona della danza classica a livello mondiale ci addolora come italiani, orgogliosi di una figura di così grande spessore artistico ma ci rattrista profondamente anche come comunità orvietana» afferma la sindaca Orvieto, Roberta Tardani.

«Orvieto, come Roma e Milano – prosegue - ha infatti ospitato appena due mesi fa, le riprese del film tv di Rai1 ‘Carla’ sulla vita di Carla Fracci interpretata dall’attrice Alessandra Mastronardi. Purtroppo non abbiamo ricordi diretti della grande ètoile se non quelli condivisi con l’immensa platea di estimatori internazionali, ma sapere che c’è un po’ di questa nostra straordinaria città a ricordare, per immagini, la sua storia ci onora e ci avvicina, in questo momento, ai suoi familiari ed amici».

(nella foto la sindaca Tardani con Alessandra Mastronardi a Orvieto durante una pausa sul set del film tv "Carla")

