Montecastrilli, oggi via ad Agricollina. Cia Umbria raccoglie firme per la costruzione di un nuovo mattatoio

MONTECASTRILLI Lavorazione carni, provincia di Terni senza un mattatoio. Ad Agricollina, mostra mercato di macchine agricole e zootecnia, si raccolgono le firme perchè venga costruita la nuova struttura. Dopo la demolizione del vecchio, tre anni fa, non si è ancora proceduto alla realizzazione del nuovo. Una situazione che costringe gli operatori del settore a rivolgersi alle strutture in provincia di Perugia o nel Lazio.

Per questo, Cia Umbria ha deciso di scendere in campo e indire una raccolta firme presso il suo stand (M-33) all'interno della manifestazione.

«Cia Umbria - spiegano dall'associazione - ritiene che la costruzione di un nuovo mattatoio andrebbe a centrare gli obiettivi di sostenibilità ambientale, economica per gli operatori e gli imprenditori del comparto, sociale, al fine di garantire l'occupazione sul territorio».

«Una nuova struttura - precisano - permetterebbe di rilanciare il settore e le relazioni territoriali con cittadini e aziende di trasformazione e commercializzazione. Oltretutto si offrirebbe, non solo produzione ma anche presidio del territorio, aumento dei posti di lavoro, nonché opportunità concrete per un ricambio generazionale utile al settore. Per supportare questa importante causa, Cia Umbria invita tutti i partecipanti alla manifestazione di Agricollina a sostenere con una firma la realizzazione, a breve, della suddetta struttura e risolvere così l'annoso problema della lavorazione delle carni e di tutta la filiera della provincia ternana».