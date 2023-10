Montecastrilli, nasconde in casa mezzo chilo di marijuana. Arrestato un quarantaduenne

MONTECASTRILLI Piante in fiore e mezzo chilo di marjuana nascosto a casa, arrestato un quarantaduenne. Un reato scoperto nel corso di alcuni controlli a carico di un ventinovenne di origini napoletane e dell'amico ternano ma residente a Montecastrilli fermati a Narni Scalo.

Mercoledì pomeriggio, i carabinieri della stazione di Narni Scalo hanno fermato i due lungo via Tuderte per un controllo. Durante la perquisizione sono saltati fuori circa 5 grammi di marijuana, in possesso del più anziano, e un gramma di cocaina nelle tasche dell'altro.

Alla luce di quanto rinvenuto, i militari sono passati alla perquisizione del veicolo dei due, da cui hanno tirato fuori una mazza da baseball, di proprietà del ventinovenne, e alle loro case.

Nell'abitazione del quarantaduenne i carabinieri hanno trovato dodici confezioni termosaldate di marijuana, per un totale di circa mezzo chilo, due piante in fase di infiorescenza e gli strumenti per la pesatura e il confezionamento delle dosi.

Per questo motivo, l'uomo è stato arrestato e processato per direttissima mentre il compare è stato denunciato per possesso illecito di arma atta a offendere.

Non solo, essendo già sottoposto all’obbligo di dimora nel comune di Montecastrilli e di permanenza in casa nell’orario notturno il ventinovenne è stato segnalato per la violazione della misura cautelare e alla prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti.