Amelia, dà in escandescenze fuoriporta. Fermata quarantenne amerina: nei giorni scorsi aveva aggredito un poliziotto con una pistola

AMELIA Urla e minacce in via Rimembranze. Fermata una quarantenne amerina che cinque giorni fa a Terni aveva già aggredito un poliziotto. Tutto è cominciato nel tardo pomeriggio di oggi quando la donna, nota alle forze dell'ordine per piccoli precedenti legati al consumo di droga, ha iniziato a girellare nella zona intorno a porta Romana in evidente stato di alterazione.

Prima da un bar all'altro, poi in un paio di negozi e infine in gelateria.

Il tutto in un crescendo di agitazione.

Secondo quanto riportato da alcuni testimoni che si sono trovati a passare nelle vicinanze, sembra che la donna inveisse contro il padre, gridando frasi senza senso, fino a dare in escandescenze.

Per questo sono stati allertati i carabinieri che sono intervenuti in via Rimembranze con due pattuglie per bloccarla e riportare l'ordine.

Sul posto anche un'ambulanza del 118. Alla luce dello stato di agitazione della donna, è stata convocata anche la sindaca Laura Pernazza per valutare gli eventuali provvedimenti sanitari del caso.

A causa dell'aggressione all’ispettore dell’antidroga Claudio Nannini avvenuta a Terni giovedì 5 ottobre, la donna era stata sottoposta ad obbligo di firma in attesa del processo previsto per giovedì 12.

Nel delirio della donna, l'ufficiale sarebbe stato responsabile di averla fatta passare come un’informatrice della polizia sui giri di spaccio in città.

Lei se ne va. Poco dopo i poliziotti della Mobile ricevono una chiamata dai carabinieri di Amelia che fa scattare l'allarme. La donna ha rubato alcuni coltelli e una pistola al padre. Carabinieri e polizia iniziano la caccia alla donna armata. Gli agenti dell’antidroga la individuano di fronte a un bar di viale Brin mentre tenta di sfogare la sua rabbia su un gruppo di immigrati e la bloccano.

La donna viene arrestata per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e possesso abusivo di armi. Il giudice, Simona Tordelli, dispone l’obbligo di firma in attesa del processo. Oggi il nuovo episodio.