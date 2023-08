Narni, droga e spaccio. Fermati due minorenni, scattano le denunce e l'obbligo di permanenza in casa

NARNI Ancora droga sulle strade. Fermati due minorenni di Narni. Scattano le denunce e l'obbligo di permanenza in casa. Un ordine arrivato dal Gip del tribunale dei minori di Perugia ed eseguito dai carabinieri dell’aliquota radiomobile della compagnia di Amelia.

Si tratta dell'epilogo di una vicenda iniziata lo scorso 11 agosto durante un'azione di perlustrazione dei militari nelle vicinanze del parco dei Pini.

Alla vista dei carabinieri, i due ragazzini si sono mostrati particolarmente nervosi e sfuggenti.

Durante la perquisizione personale, il più giovane dei due, sedici anni, è stato trovato in possesso di un involucro confezionato in modo artigianale contenente 0,6 grammi di hashish. Motivo per cui è stato segnalato all'autorità competente come assuntore.

Il più grande, 17 anni, è stato invece trovato in possesso di un involucro confezionato in modo artigianale contenente 8 grammi di hashish e di 135 euro in banconote di piccolo taglio, probabile incasso dello spaccio.

Durante la perquisizione domiciliare sono stati trovati invece un involucro contenente altri 78 grammi di hashish, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento dello stupefacente.

A carico del ragazzo è scattata la denuncia e l'obbligo di "permanenza in casa" durante la quale i genitori sono tenuti a vigilare sul suo comportamento, consentendo, allo stesso tempo, gli interventi di sostegno e controllo dei servizi della giustizia minorile.

In caso di allontanamento ingiustificato dall’abitazione, il giudice potrebbe valutare la possibilità di spostarlo in comunità.