Montecastrilli, brutta caduta per un ciclista. Trasportato in ospedale in codice rosso

MONTECASTRILLI Ciclista cade sulla strada per Quadrelli. Trasportato in codice rosso all'ospedale Santa Maria di Terni. Si tratta di un cinquantenne ternano che stamattina stava facendo un giro in bici nella zona di Quadrelli.

Da una prima ricostruzione sembre che si sia trattato di una caduta autonoma. Per cause in corso di accertamento, forse una buca, l'uomo si è schiantato a terra.

Soccorso dai sanitari del 118, il ferito è stato trasportato in ospedale.