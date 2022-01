Un minuto di silenzio in Regione per la morte di Sassoli. Tesei: «Sgomento e profondo dispiacere». Il deputato Verini: «Perdo un amico»

PERUGIA - Anche l'Umbria ricorda il presidente del Parlamento europeo David Sassoli, che dal 2009 era eletto nella circoscrizione Italia centrale. Ieri mattina il presidente dell’Assemblea legislativa dell’Umbria, Marco Squarta, ha aperto i lavori del consiglio regionale invitando l’Aula a osservare un minuto di raccoglimento per la morte di Sassoli. «Sgomento e profondo dispiacere per la notizia della scomparsa del presidente del Parlamento Europeo», ha dichiarato la presidente della Regione Donatella Tesei.

Commosso il ricordo del deputato Walter Verini, legato da un lungo rapporto di amicizia con David Sassoli, che ha voluto ricordarlo anche in una lettera pubblicata dal sito Umbria24: «Per me, da tanti anni, anche e soprattutto era un amico... parlamentare europeo stimato e di grande serietà della circoscrizione dell’Italia centrale fin dalla prima candidatura nel 2009, quando girammo l’Umbria in lungo e in largo, in una bella campagna elettorale... era facile fare campagna elettorale con lui: la sua popolarità, la sua disponibilità, la sua semplicità nel rapporto con i cittadini, rimanevano impressi... Per anni, gli anni in cui ero caposegreteria del sindaco Veltroni, nei giorni di “corta” dal Tg, David veniva a trovarmi in Campidoglio e quegli incontri rimarranno per sempre nel mio cuore... lo scorso settembre ci incontrammo una sera alla Festa nazionale de l’Unità di Bologna e parlammo tra l’altro dei problemi e del futuro delle Acciaierie di Terni, che lui aveva sempre seguito».

«Un profondo dolore per noi, una grande perdita per la politica, per le istituzioni e per il Paese - dice il segretario regionale del Pd Tommaso Bori - se ne va un uomo onesto e perbene, un militante appassionato, preparato, attento, un uomo delle istituzioni, che ha sempre onorato il suo impegno con spessore e grande decoro. L’umiltà, l’educazione e la gentilezza facevano l’uomo. Non dimenticheremo il suo legame con l’Umbria».

«Un uomo perbene, un giornalista stimato, un politico attento e preparato. La scomparsa del presidente del

Parlamento Europeo, David Sassoli, è una grave perdita per l’Italia e per l’Umbria», ha voluto rimarcare la

capogruppo del Partito democratico in consiglio regionale Simona Meloni.