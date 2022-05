Futuro Ue, von der Leyen ricorda Sassoli: «Ci manca molto, ho un posto speciale per lui nel mio cuore»

«La democrazia non è passata di moda, ma deve aggiornarsi per continuare a migliorare la vita delle persone. Queste sono le parole di David Sassoli, un grande europeo che è stato qui un anno fa per lanciare questa Conferenza. Ci manca molto e oggi ho un posto speciale per lui nel mio cuore». Lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, intervenendo alla cerimonia conclusiva dei lavori della Conferenza sul Futuro dell'Europa. Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it

Guerra, energia e sanzioni: le parole di Draghi a Strasburgo