Prati, uno sportello per avvicinare i cittadini all'Unione Europea

Domani, 31 gennaio, alle ore 10.00 in via Circonvallazione Trionfale n.19, verrà inaugurato lo sportello Europa “David Sassoli”.

In onore e in memoria dell’ex Presidente del Parlamento Europeo, venuto tragicamente a mancare un anno fa, proprio in questi giorni.

Il progetto è volto ad avvicinare l’Unione Europea : ai cittadini, alle imprese e agli enti No Profit.

Realizzato grazie alla collaborazione dell’istituto per lo sviluppo Progeu (Progress in European Union), assieme al I Municipio di Roma e al centro Europe Direct della Capitale.

Un’iniziativa che attiverà un importantissimo punto di riferimento informativo sui principali strumenti Comunitari a disposizione della cittadinanza ; tra cui: opportunità dei bandi, consulenze personalizzate, istruzione, lavoro e cultura.