Mercato nuovo, cresce il degrado: oltre alla buche le siringhe

TERNI - Continua a regnare il degrado nel centro storico di Terni. Nemmeno una settimana fa Il Messaggero aveva fotografato una città “segnata” dalla mancanza di interventi di manutenzione ordinaria nelle vie dello shopping. Con lastre di porfido che sono saltate a causa del transito delle auto e con residenti e commercianti costretti a fare un percorso da ostacoli per evitare di cadere. Un degrado che arriva fino al Mercato Nuovo, in Largo Manni, dove oltre alle buche adesso si inciampa anche nelle siringhe. Sabato 20 novembre 2021 ne abbiamo fotografata una, lasciata probabilmente la sera prima, dopo che alcuni cittadini ne hanno segnalato la presenza. Un brutto risveglio per gli abitanti di zona: «In centro, accanto alla postazione delle Valentine (le biciclette utilizzate per il servizio di bike sharing) dove passano tanti ragazzi» – si leva il coro delle proteste. «Siamo certi che nessuno stesse festeggiando i cento anni dalla scoperta dell’insulina, perciò chiediamo interventi di contrasto al degrado subito, prima che qualcuno si possa fare male». A ridosso delle festività natalizie, quando il Comune si prepara a rendere più bella e accogliente la città, con luminarie e addobbi da 130mila euro, ci si aspetta che prima ancora vengano intrapresi interventi di rispritino delle strade, di controllo e di pulizia. Prprio in questi giorni l'amministrazione pubblica ha provveduto a far sostituire alcune basole di porfido in Corso Vecchio, che i commercianti avevano chiesto di sistemare. Una goccia nel mare: poco più avanti c'è un altro avvallamento. Tutta la via ne è piena. La pavimentazione è saltata un pò ovunque, anche in via dell'Ospedale e nel quartiere Clai, tratti di centro storico che da Corso Vecchio portano fino al Mercato Nuovo, dove il degrado rende quella zona davvero poco sicura e vivibile. E dove alle buche si uniscono le siringhe.

