Maratona di San Valentino 2023: sarà un’edizione da record

La data è fissata e le iscrizioni sono aperte per la 42 km che si correrà domenicq 19 febbraio e assegnerà il titolo ai Campionati Regionali di Maratona.

Attesi 3.000 atleti partecipanti, 1.500 pernottamenti, 3.000 pasti, oltre 5.000 ingressi all’expo Marathon, centinaia di visite nei siti turistici più apprezzati del territorio e un indotto complessivo di 380.000 euro: sono questi i numeri previsti dagli organizzatori della Maratona di San Valentino 2023, basati sui risultati della manifestazione nelle scorse edizioni, dalle proiezioni delle iscrizioni già in corso e dall’andamento della partecipazione agli eventi podistici in Italia nell’ultimo anno.

“Ancora una volta, la Maratona di San Valentino sarà una grande occasione per Terni, sia dal punto di vista della visibilità del territorio che da quello dello sviluppo turistico. Tutto il comparto dell’accoglienza turistica sarà coinvolto e beneficerà della presenza degli atleti e delle loro famiglie.” Così Luca Moriconi, Presidente di Amatori Podistica Terni che organizza l’evento. “Senza dimenticare che da sempre, la Maratona di San Valentino è anche un momento di forte aggregazione cittadina, socialità e condivisione. Moltissime persone si mettono a disposizione e lavorano con impegno per la buona riuscita dell’evento. Il nostro obiettivo è far vivere agli atleti un’esperienza così bella da voler tornare nel territorio non solo per l’edizione successiva della maratona ma anche da turisti”.

L’appuntamento ai nastri di partenza di questa 12ª edizione è domenica 19 febbraio 2023 alle 9:30 da Corso del Popolo a Terni, ma l’Expo sarà aperto sin dal sabato precedente con eventi, intrattenimenti e la presentazione dei top runner che si contenderanno il gradino più alto del podio.

“Non possiamo ancora rivelare chi saranno gli atleti élite che si sfideranno in questa edizione, ma aspettiamo conferma da nomi davvero importanti. La nostra Maratona è una gara sempre più riconosciuta anche a livello internazionale, l’anno scorso c’è stata una forte partecipazione da paesi esteri anche da atleti di calibro che hanno scelto la Maratona di San Valentino per ottenere il loro personale”.

Riconfermati anche quest’anno i due tracciati di 42,195 e di 21,097 km, entrambi con omologazione FIDAL, attraverso la Valnerina e i suoi suggestivi borghi, fino allo scenario unico della Cascata delle Marmore. Confermata anche la Family Run di 4-8 km.