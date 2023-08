Perugia, residenti di Olmo esasperati: «Liberate quelle case dagli abusivi»

Ad Olmo, per i residenti di un edificio, vivere la quotidianità non è facile. Se di giorno, con le attività rimaste aperte lungo via Trasimeno Ovest, le giornate scorrono abbastanza tranquille, la notte la situazione si travolge. Via vai di individui tutt’altro che rassicuranti, rumori spaventosi e spesso grida e litigate, e c’è persino chi è stato minacciato personalmente. «Non posso sentirmi a disagio a casa mia», racconta un residente che qui abita da quasi vent’anni.

Ovvero il grido di allarme di un gruppo di residenti che hanno deciso di rendere pubblica una situazione che va avanti da troppo tempo senza soluzione. Sotto i riflettori ci sono alcune palazzine che si affacciano sulla affollatissima strada Trasimeno Ovest, appena dopo un noto supermercato. In passato qualche evento di microcriminalità c’è stato, ma niente in confronto a quanto sta accadendo in questo periodo.

I FATTI

A quanto pare la situazione sarebbe degenerata circa un mese fa. «Ad abitare qua siamo in parecchi e ci sono anche delle attività commerciali - continua il racconto dei testimoni disperati del quartiere - . Ma in una delle scale, le case vuote sono molte. Ed ecco che alcuni di questi sono stati occupati abusivamente da più individui e trasformati in sedi di spaccio, oltre che di bivacco». Il grido di allarme di chi, qua, ci vive o lavora si è fatto più forte dopo alcuni accadimenti che sono avvenuti nei giorni scorsi.

«Due sono gli avvenimenti che ci hanno fatto capire che la situazione era completamente fuori controllo e per cui, alcuni di noi, hanno sporto regolare denuncia alle forze dell’ordine – spiega un gruppo di residenti - .

Il primo è quello che ho potuto vedere con i miei occhi: erano circa le sei, stavo e dormendo e sono stata svegliata da un rumore fortissimo. Mi sono affacciata e dalla scalinata di fronte ho visto una persona che aveva rotto la finestra di un appartamento vuoto, stava cercando di entrare ma è rimasto incastrato ed era a penzoloni, mentre imprecava e chiedeva aiuto». Il secondo avvenimento, invece, come raccontano altri residenti, riguarda gli allacci abusivi di elettricità da parte di alcuni degli occupanti abusivi.

«Le forze dell’ordine sono intervenute più volte – continua il racconto - , ma purtroppo non si riesce a risolvere la situazione. Solo pochi giorni fa hanno effettuato uno sgombero, murando tutti gli accessi. Nemmeno a dirlo, quasi subito altri individui hanno provato ad accedere all’appartamento sigillato. Chissà, forse alla ricerca di qualcosa?». Le segnalazioni di aiuto da parte di noi residenti e commercianti stanno iniziando attirare delle attenzioni. «Tanto che solo pochi giorni fa – conclude uno dei residenti - , incrociando sotto casa uno di questi abitanti abusivi, sono stata pubblicamente minacciata».