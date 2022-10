Lettura ad alta voce per bimbi da zero a 6 anni grazie a“LeggiAMO”: Via alla formazione per 250 docenti e educatori

Terni- Una campagna di comunicazione con materiale cartaceo e online, letture ad alta voce nelle scuole dell’infanzia, nei nidi d’infanzia e nei servizi educativi, attività di animazione territoriale nei quartieri con animatori, animatrici, attori ed attrici, lettori e lettrici; presentazione di libri; incontri di sensibilizzazione con genitori, zii, zie, nonni, nonne ed altri familiari di bambini e bambine da zero a sei anni, creazione di un gruppo di “genitori ad alta voce”. Sono alcune delle azioni del progetto “LeggiAMO” che, promosso da il Pettirosso Aps, in collaborazione con Associazione Bottegart, Terni Donne APS, Monimbò Bottega del Mondo, Progetto Mandela, prende il via nella provincia di Terni per promuovere a 360 gradi la lettura ad alta voce con i bambini e le bambine da zero a sei anni. Il Progetto è finanziato da “Leggimi 0-6” 2020 - “Bando per la promozione della lettura nella prima infanzia” del “Centro per il libro e la lettura” del Ministero della Cultura e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni.



Il via oggi giovedì 20 ottobre, alle 17, nella sala conferenze di Arpa Umbria, in via Dalla Chiesa a Terni, con un corso di formazione rivolto a docenti di scuola dell’infanzia, educatrici ed educatori dei nidi d’infanzia e a tutte quelle figure professionali che si occupano dell’apprendimento e dello sviluppo cognitivo di bambini e bambine da zero a sei anni.Oltre 250 le persone coinvolte nella formazione curata da Federico Batini dell’Università di Perugia.Al progetto hanno aderito due direzioni didattiche, cinque istituti comprensivi, tre nidi d’infanzia e i servizi educativi del Comune di Terni, l’associazione culturale dei pediatri di Terni, la bct, il Cidis, Helios S.C.S. e l’associazione RelAzion’Arti.“La scienza - spiegano da Il Pettirosso - ha dimostrato che la lettura ad alta voce praticata sin dalla più tenera età e persino da prima della nascita, è in grado di sviluppare il cervello e le sue potenzialità legate al linguaggio ma non solo. In famiglia la lettura crea legami e relazioni sicure che sono alla base per uno sviluppo armonico della personalità. Leggere ad alta voce è un dono di tempo e cura ma anche un investimento sul futuro di bambini e bambine”.