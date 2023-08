Mercoledì 9 Agosto 2023, 07:05

PERUGIA - Non si placano gli alert sul fronte dei furti. Perché, oltre alle spaccate a negozi e alle auto in sosta in vari quartieri cittadini, anche quello degli assalti alle abitazioni resta un tema caldo specie in questo periodo dell’anno in cui è più facile trovare (o ipotizzare di trovare) abitazioni lasciate momentaneamente vuote dai proprietari andati qualche giorno in ferie.

E con i ladri che, oltretutto, ingegnano sempre nuove soluzioni per entrare con maggiore efficacia nelle case. L’ultima di queste arriva dalla zona di Balanzano, frazione cittadina da tempo (almeno dall’estate scorsa, a più riprese) finita nel mirino dei ladri. La denuncia arriva da un residente: «Attenzione ci sono dei ladri in giro in pieno giorno che cercano di venire a rubare a me hanno preparato il terreno rompendo il cancello. La polizia è già al corrente».

La segnalazione, oltre che alle forze dell’ordine, è stata fatta anche sui social network e nelle chat di vicinato, per cercare di mettere in guardia più residenti possibile. Le foto che l’accompagnano raccontano esattamente quanto accaduto, e mostrano come una recinzione in casa sia stata tagliata in un punto. Chiaro l’intento di chi l’ha fatto: prepararsi la strada, magari “operando” in un punto meno visibile della casa, per poi tornare di notte o comunque aspettare che i proprietari escano e avere così la strada spianata verso il furto da compiere.

Chiaro che un piano del genere non possa essere messo in atto dagli stessi balordi che spaccano vetrine e auto alla ricerca di qualche decina d’euro, ma come in un caso come questo ci si possa potenzialmente trovare di fronte all’azione di ladri professionisti.

Che potrebbero aver scelto di nuovo questa zona di Perugia per la presenza di abitazioni singole e anche e soprattutto per la vicinanza a quella che storicamente e involontariamente rappresenta un’importante via di fuga per i ladri: la E45.

La pronta segnalazione alla polizia da parte del residente che ha subito il taglio della recinzione potrebbe però avere un’importantissima funzione di preventiva e di deterrenza.

Anche perché non è l’unica: sempre stando a quanto raccontano altri residenti, proprio in questi giorni un’auto arancione considerata sospetta è stata vista aggirarsi nella zona.