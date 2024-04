Meteo, a Roma caldo estivo nel weekend (picchi sino a 28 gradi): ma da martedì cambia tutto

Col caldo in arrivo a Roma conviene salutare le maniche lunghe e fare un tuffo a mare. Nella capitale, infatti, le temperature in aumento regaleranno un weekend dal sapore estivo. Sarà difficile rinunciare ai primi bagni con 28 gradi, poco vento e mare calmo. Ma bisogna sbrigarsi, perché da martedì, controllando l'acqua con un dito, i meno impavidi potrebbero desistere dal tuffarsi.

Meteo, caldo anomalo nel weekend con picchi fino a 30 gradi. Ma da martedì calano le temperature

Caldo anomalo dopo la tempesta Pierrick, in arrivo temperature fino a 30 gradi (anche al Nord Italia)

Dopo i forti temporali in Pianura Padana e la neve sulle Alpi, il fine settimana sarà travolto da un caldo anomalo in tutta Italia. ll nuovo anticiclone porterà temperature fino a 30 gradi, in aumento anche di 10-12 gradi. Lunedì ancora caldo, poi le temperature si abbasseranno rapidamente.

"Sarà di nuovo un mese di aprile che sembrerà giugno, - afferma Andrea Garbinato, responsabile della redazione Il meteo - tanto sole e quasi estate in questo weekend".

Previsioni meteo nel resto d'Italia

Venerdì 12 aprile le temperature saliranno fino a 28 gradi a Caserta, Taranto e Terni, 27 gradi anche a Firenze e Benevento. Al nord e al centro soleggiato e più caldo. Nubi sparse in Sardegna.

Al sud nubi sparse ma caldo in aumento.

Sabato 13 aprile le massime saliranno ancora. Al nord sole e caldo. Al centro sole. Al sud sole e temperature in aumento. Ad Agrigento, Caserta, Firenze e Taranto quasi 30 gradi, in Sardegna ci saranno 28 gradi diffusi nelle zone interne dell'isola con qualche picco superiore, 28 gradi a Trento e 27°C a Ferrara.

Domenica 14 aprile : "Il picco del caldo verrà raggiunto domenica quando i cieli diventeranno dal pomeriggio coperti sulle Isole Maggiori - dice Garbinato - ciò nonostante la colonnina di mercurio supererà localmente i 30 gradi tra Sardegna e Sicilia, avremo lo stesso numero anche nei fondovalle alpini e sul medio adriatico così come a Foggia, Forlì e Taranto con Ferrara a 29 insieme a Terni, Matera ed Ascoli Piceno. Bologna salirà fino a 28 gradi, valore registrato durante la prima decade del mese di giugno 2023".

Da lunedì : caldo e sole per l'inizio della prossima settimana, poi da martedì ci sarà un rapido calo delle temperature.