Mercoledì 6 Marzo 2024, 07:24

PERUGIA - L'Umbria degli affari e quella che va in vacanza adesso hanno davvero da scegliere. Il 25 marzo si apre la stagione Summer dell'aeroporto San Francesco di Assisi e le possibilità di viaggiare da un aeroporto «stagionale» aumentano. Per la programmazione definita come la «più ampia di sempre per lo scalo umbro»: fino al 29 ottobre si parla anche di 108 voli settimanali, per 17 rotte, con 8 destinazioni in Italia e 9 in Europa grazie a sei diverse compagnie aeree. Con Aeroitalia si vola su Bergamo dal lunedì al venerdì e su Linate nel fine settimana, con partenza alle 7.15 e rientro alle 19.25, per circa cinquanta minuti di viaggio. Ritorna anche il collegamento bisettimanale da e per Olbia – con voli programmati dal 3 giugno ogni lunedì e venerdì – e si riparte da Perugia su Lamezia Terme, con voli ogni giovedì e domenica dal 2 giugno.

I biglietti per queste che sono le ultime novità sono già acquistabili a prezzi competitivi: si vola anche a 19,90 euro se si è fortunati a beccare la prenotazione per il giorno giusto, ma il biglietto standard comunque è tra i 29 e i 39 euro. Vero è, basta fare un giro direttamente sul sito della compagnia o chiedere a un'agenzia di viaggi, che come sa il viaggiatore avvezzo il prezzo chiaramente sale con la scelta del posto assegnato o del bagaglio in più. Una prassi che aiuta magari i pendolari via aereo con la sola borsa da cabina, ma anche chi dovesse aggiungere i 48 euro a biglietto per un bagaglio da 23 chili con dentro pinne, occhiali e voglia di vacanza alla fine risparmia, sia sulla macchina che sul treno. Ma di certo conviene iniziare a pensare alle prenotazioni, visto che il solerte sito avvisa già oggi – su voli di aprile ma anche di giugno - di quanti pochi posti siano rimasti a determinate e abbordabili tariffe.

Curioso notare poi come magari il volo per Orio al Serio al momento non abbia posti occupati, ma probabilmente proprio per la sua natura di aereo di servizio: chi viaggia su Bergamo, destinazione Milano città, sale con lo zaino e non ha bisogno di prenotare anche il posto più comodo per una tratta di soli 50 minuti. Diverso il discorso, per esempio, per Lamezia: dopo un'attesa durata quasi due anni, il volo del 2 giugno ha già posti assegnati, scelta che appunto tradisce anche un diverso approccio a quel volo. Che magari è per lavoro, visti i contatti stretti – ribaditi ieri dal ceo di Aeroitalia Gaetano Intrieri – tra Calabria e Umbria, ma per molti significa tornare a casa per un bel po'.

Il menù del San Francesco per l'estate propone poi anche i suoi punti forti. Con Ryanair si continua a volare su Cagliari, Catania, Palermo e la gettonatissima Londra Stansted ma con delle novità: tra fine e marzo e inizio aprile i voli per la City diventano giornalieri, quelli da/per Catania passano a 7 frequenze settimanali ad aprile maggio e ottobre e a 5 tra giugno e settembre, con l'incremento anche di Cagliari (4) e Palermo (3). Confermati inoltre per tutta la stagione i voli da/per Barcellona (2 frequenze settimanali), Bruxelles (3), Bucarest (2), Cracovia (2) e Malta (3/2 voli settimanali). E per l'estate c'è anche Brindisi, operativa dal 2 giugno con due voli a settimana.

Poi un kiss&fly ad Albawings, con il volo per Tirana che si evita il doppione e parte solo su WizzAir, mentre torna Rotterdam via Transavia (2 voli settimanali dal 20 aprile) e l'Umbria si tuffa anche a Lampedusa (dal 28 giugno al 4 ottobre, una volta a settimana) per la novità della stagione Summer con Hello Fly. Confermati infine i collegamenti British Airways per Londra Heathrow,che ripartono dal 18 maggio 3 volte a settimana, 4 a luglio e agosto.

Insomma, come sempre il San Francesco d'estate impenna e promette ottimi ritorni turistici ed economici ma anche buone vacanze agli umbri. L'unica incognita - su cui non c'è investimento che regga (come i due milioni necessari per l'impianto antinebbia) - è il vento. Che quando soffia forte nel cono di tramontana ai piedi di Assisi regala solo passeggeri alla fatal Ancona.