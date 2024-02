La Ternana sbaglia un rigore, va in vantaggio con Distefano e subisce il pareggio nel recupero

Terni - Nel primo tempo la Ternana subisce la manovra dello Spezia. La squadra di mister D'Angelo si rende subito pericolosa sugli sviluppi di un calcio di punizione, con Falcinelli che calcia contro Iannarilli a tu per tu con il portiere. Al 17' il primo squillo dei rossoverdi, con una bella triangolazione tra Amatucci, Pereiro e Raimondo, con quest'ultimo che di destro calcia sul fondo. Nel secondo tempo la squadra di Breda alza il ritmo e al 12' Amatucci recupera palla sulla trequarti e imbuca per Raimondo che si defila e viene steso in area di rigore da Zoet. Gaston Pereiro si incarica di calciare il penalty che viene però parato dal portiere bianconero. Al 44' arriva il vantaggio delle fere, con una bellissima azione incominciata da Dionisi e conclusa da Distefano che insacca un cross di De Boer. A dieci secondi dal fischio finale però gli ospiti trovano il pareggio, dopo un'azione confusionaria e una serie di rimpalli Di Serio fa 1-1. La Ternana spreca una grande occasione per tentare di accorciare sulla zona salvezza.

TERNANA-SPEZIA 1-1

TERNANA (3-5-2): Iannarilli; Sgarbi, Capuano, Lucchesi (33' st Dalle Mura); Casasola, Luperini (1' st De Boer), Amatucci, Pyythia, Carboni; Pereiro (20' st Distefano), Raimondo (40' st Dionisi).

A disp. Franchi, Boloca, Zoia, Sorensen, Labojko, Faticanti, Favasuli, Marginean. All. Breda.

SPEZIA (3-4-2-1): Zoet; Bertola, Muhl, Nikoalou (46' st Moro); Mateju, Nagy, S.Esposito, Cassata (19' st Elia); Jagiello (19'st Di Serio), Verde (19' st P. Esposito); Falcinelli (30' st Bandinelli). A disp. Crespi, Jureskin, Tanco, Cipot, Vignali, Pietra, Candelari. All. D’Angelo.

ARBITRO: Dionisi de L'Aquila.

RETI: st 44' Distefano, 50' Di Serio

NOTE: Spettatori 3.870 per un incasso di euro 23.585. Ammoniti Luperini, Cassata, Mateju per gioco falloso e Distefano per comportamento non regolamentare. Angoli 3-3. Recupero tempo, pt' 1, st' 4.